SARONNO – Dopo l’anno di stop per l’emergenza coronavirus l’anno scorso, in centro a Saronno è ritornato il tradizionale Running day, promosso dal Running club Saronno. Quest’anno, nel rispetto delle norme anti-covid, il raduno e la registrazione dei partecipanti già nel pomeriggio nei giardini di Villa Gianetti, sede comunale di rappresentenza in via Roma, con il supporto dei volontari del Gruppo alpini di Saronno. Quest’anno una gara unica, con via alle 20.30, dalla centralissima piazza Libertà, con una gara dedicata agli agonisti e sui 10 chilometri, percorso cittadino da compiere due volte di seguito; competizione valida per il campionato regionale.

Iniziativa che oggi sta contribuendo a ravvivare il centro saronnese, nel segno della ripartenza dopo la fase più acuta dell’emergenza pandemica. In tanto si sono posizionati lungo il percorso per “curiosare”, in attesa di festeggiare il vincitore. Arrivo previsto sempre in piazza Libertà verso le 21.30, poco dopo ci saranno le premiazioni di rito.

(foto: le fasi della registrazione dei partecipanti e della partenza)

12062021