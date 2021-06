ORIGGIO – L’attesa è finita: la rotonda sulla sp 33 Varesina all’altezza del Buonavista si farà.

E’ arrivato negli ultimi giorni il sì della Provincia alla nuova rotonda tra Origgio e Saronno in uno dei tratti più trafficati ed incidentati del comprensorio. E’ un’opera di cui si parla da molto e da cui si attendono importanti benefici per la circolazione. La rotatoria sorgerà all’intersezione tra le vie Milani e De Gasperi di Origgio e via Sampietro per metà di Saronno. L’opera sarà realizzata a scomputo oneri ed è già passata al vaglio della commissione consiliare per l’assetto del territorio.

La notizia è stata data dal sindaco di Origgio Evasio Regnicoli: “L’abbiamo inserito nel Piano Attuativo con realizzazione a spese degli investitori privati. Abbiamo invitato Saronno a valutare le soluzioni viabilistiche stradali e dolci e siamo sulla stessa lunghezza d’onda per trovare soluzioni favorevoli per tutti. Speriamo di sbloccare anche il comparto contiguo quello tra via Saronnino e via Parma anche per questo sarà essenziale l’incontro con l’amministrazione saronnese”.

Un intervento viabilistico essenziale che gli automobilisti attendono da anni non solo sul fronte viabilistico ma anche per la sicurezza stradale visto che l’incrocio è stato teatro di diversi incidenti anche di grave entità.

In passato a bloccare l’intervento, proposto dall’amministrazione dell’ex sindaco Mario Ceriani, in passato la vicinanza che la rotonda dell’uscita autostradale e soprattutto il calibro dell’arteria giudicato troppo piccolo per sostenere l’intervento.