NUORO – Tutto come da pronostico nell’ultima giornata di andata di serie A1 fra la matricola Banco di Sardegna Nuoro e la Rheavendors Caronno, con le caronnesi che si sono imposte in entrambe le partite andate in scena sul diamante delle sarde, sabato pomeriggio e sera.

In gara 1 successo 2-4 per la Rhea: punti delle varesotte al primo, quinto, sesto e settimo inning, mentre Nuor ha segnato alla quinta ed alla sesta ripresa. In campo un tris di lanciatrici per Caronno: Carlotta Salis, Bianca Messina e Silvia Durot.

In gara 2 largo successo per la Rheavendors: vittoria per “manifesta” alla quinta ripresa, 0-12. Partita quindi a senso unico per i caronnesi. Per la Rhea 2 punti alla prima ripresa, 4 punti alla terza ripresa, 2 punti alla quarta ripresa e 4 punti alla quinta ripresa. Alla fine, 6 strike out per la lancitrice cubana del Caronno, Yilian Tornes, che porta così il conto totale a 58 strike out da inizio stagione.

12062021