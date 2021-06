Scontro nella notte fra Turate e Saronno in A9, pompieri in autostrada

SARONNO / TURATE – Tamponamento in autostrada, sulla A9, nel corso della notte. L’allarme è scattato alle 23.45, l’incidente è avvenuto nel tratto compreso fra Turate e Saronno in direzione sud, a scontrarsi una Bmw ed una Audi. Sul posto, immediato l’arrivo dei soccorsi; oltre alle pattuglie della polizia stradale sono sopraggiunti i vigili del fuoco ed una ambulanza della Croce azzurra di Cadorago. Il personale sanitario ha soccorso le persone che erano a bordo dei mezzi: ad avere bisogno di cure mediche una donna di 47 anni ed un uomo suo coetaneo. Non hanno comunque riportato gravi lesioni.

Gli agenti della polstrada hanno deviato il traffico sulle corsie più lontane per assicurarsi che i soccorsi avvenissero in tutta sicurezza, e quindi hanno provveduto a fare rimuovere i mezzi con i carro attrezzi, non prima di avere eseguito tutti i rlievi sul posto al fine di chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto, anche per risalire alle eventuali responsabilità del sinistro.

