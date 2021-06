SARONNO – Stamattina con il torneo organizzato al campo dell’Amor Sportiva in via Trento è stata presentata l’alleanza tra Amor Sportiva e Robur Saronno.

“E’ un progetto che parte da lontano – spiega Giorgio Nocera presente con il presidente Enrico Quaggia presidente Robur – l’ex assessore Guaglianone ci aveva chiamato per parlare di una possibile collaborazione a livello cittadino per il settore giovanile. Da lì le due società si sono spesso aiutate per garantire le migliori opportunità ai ragazzi e ora questo accordo diventa ancora più forte”.

La Robur da quest’anno conferma definitivamente la propria vocazione per il settore giovanile pre agonistico che porta avanti dai suoi esordi: “Già l’anno scorso abbiamo fatto un test coi ragazzi del 2007 che hanno proseguito il loro percorso all’Amor. E’ andato tutto benissimo e quest’anno replicheremo con il 2006 e il 2008. Siamo pronti a restare il punto di riferimento dei ragazzi e a collaborare con l’Amor sportiva su qualsiasi fronte delle strutture agli eventi”.

“La collaborazione con la Robur ha sempre dato buoni risultati per tutti – continua Daniele Cittera presidente Amor Sportiva – continuiamo così in fondo sono tutti bimbi di Saronno che si ritrovano nel quartiere e a scuola collaborare per offrire loro il meglio è nell’interesse di tutti”.

E con l’Fbc Saronno?

“Da parte nostra non c’è nessuna ruggine – rispondono Nocera e Cittera – siamo aperti ad eventuali progetti e collaborazioni. Per i bimbi e la città di Saronno”.