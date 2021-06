CARONNO PERTUSELLA – Pioggia di calcinacci questa mattina nella centrale piazza Pertini di Caronno Pertusella: per fortuna in quel momento non passava nessuno e dunque non si registrano feriti. Il fatto è successo oggi alle 9: si sono staccate molte piastrelle che si trovano alla base del passaggio pedonale rialzato, sopra l’area commerciale che si trova nel piazzale dove c’è anche la stazione ferroviaria.

A dare l’allarme sono stati alcuni passanti, ed i clienti del supermercato e del bar che si trovano nelle immediate vicinanze: sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Saronno, ed i pompieri hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area, al contempo compiendo anche accertamenti sulla “tenuta” delle altre piastrelle presenti sul sovrappasso. Anche i responsabili dell’ufficio tecnico del Comune sono stati informati per gli interventi di competenza.

(foto archivio: precedente intervento dei vigili del fuoco di Saronno nella vicina Caronno Pertusella)

13062021