LOMAZZO – “Un fatto sconcertante che lascia senza parole. Un clandestino nigeriano di 26 anni e con precedenti ha rapinato e violentato una 89enne. È successo in provincia di Como. Tutta la mia solidarietà e vicinanza alla signora per l’indicibile orrore vissuto e alla sua famiglia. Servono porti chiusi, espulsioni, certezza della pena. Attendiamo parole chiare soprattutto dal Viminale: dall’inizio dell’anno sono sbarcati in 15.375, contro i 5.521 dell’anno scorso e i 2.144 dello stesso periodo del 2019″. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, in relazione all’episodio avvenuto a Lomazzo.

Grande sconcerto in zona per l’accaduto e molte le reazioni politiche. Il fatto è avvenuto venerdì sera, la donna ha trovato in casa un ladruncolo, che l’ha violentata. Il malvivente è stato poi rapidamente rintracciato in un edificio dismesso del paese, dove da qualche tempo aveva stabilito il proprio alloggio. Il giovane, nigeriano, aveva fatto richiesta d’asilo in Italia ma la domanda era stata respinta.

(foto archivio: Matteo Salvini durante una visita nel Saronnese)

13062021