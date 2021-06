SARONNO – La notizia è arrivata ai fedeli saronnesi durante le messe domenicali e si è diffusa rapidamente: stanotte si è spento don Pasquale Colombo storico parroco della Regina Pacis di via Roma.

Don Pasquale combatteva da tempo contro la malattia tanto che già settimana scorsa ai fedeli era stato chiesto di ricordarlo nelle proprie preghiere. Classe 1934 don Pasquale era stato ordinato sacerdote nel 1958. Originario di Busto Arsizio era arrivato a Saronno nel 1986 ed aveva guidato la parrocchia della Regina Pacis per 24 anni. Nel 2010 si era trasferito al Villaggio Brollo dove si trovava da 11 anni. Aveva creato un legame unico con la comunità della parrocchia di via Roma dove tornava nei momenti più importanti dalle feste patronali o nel 2019 quando è stato protagonista dell’apertura della porta del giubileo della chiesa. Non mancava mai nei momenti difficile come quello della scomparsa di Enzo Volontè.

Alcune immagini di don Pasquale e il video dell’apertura della porta del giubileo nella parrocchia