Vaccinazione under 30, tocca a Nourhan Moustafa: “E’ un’opportunità non scontata”

SARONNO – “Finalmente è arrivato anche il mio turno!”. Sono le parole di Nourhan Moustafa consigliere comunale di [email protected] che ha deciso di condividere con ilSaronno l’emozione della vaccinazione anticovid.

“Non nascondo che ho tanto atteso questo momento proprio per l’impatto che ha sulla collettività. Appena mi sono potuta prenotare, l’ho fatto senza indugiare. Mi sento fortunata per aver avuto la possibilità di vaccinarmi, proprio perché è un’opportunità non scontata.

Sono soddisfatta di come si sta gestendo il centro vaccinale a Saronno che finora ha raggiunto le 31.842 vaccinazioni. Invito chi non si sia ancora prenotato ad affrettarsi affinché possiamo tutti respirare aria di libertà”

(I dati si possono trovare sul sito sviluppato da Saronno Amica. https://vaccinazionisaronno.glideapp.io)

