LIMBIATE – Tante gente ed una bellissima cornice per l’edizione 2021 della Festa della filosofia di Limbiate.

“Una festa filosofica dai toni danteschi si è svolta l’altra sera in Villa Mella in compagnia di Vito Mancuso, teologo e docente capace di affrontare le parole del Sommo Poeta da molteplici prospettive e intrattenere un pubblico molto interessato e coinvolto – riepilogano dal Comune – Una festa della cultura dedicata ai cittadini limbiatesi e una forma di intrattenimento raffinata: la nostra città è tornata… a riveder le stelle”. Ovviamente l’evento si è svolto nel rispetto delle norme anti-covid e dunqe con l’opportuno distanziamento fra i presenti.

