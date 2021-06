CARONNO PERTUSELLA – Addio-choc per l’allenatore Roberto Gatti: non gli è andata proprio giù la sconfitta di domenica nel derby con la Castellanzese, ed anche i brutti risultati degli ultimi tempi che hanno fatto scendere la sua Caronnese a metà classifica di serie D, ed ha annunciat che a fine stagione lascerà Caronno Pertusella. Mentre tutti davano per scontata la sua riconferma.

A dare notizia del clamoroso addio il sito specializzato nel calcio dilettantistico locale, www.paolozerbi.com: “Mi assumo completamente la responsabilità di aver creduto che questi giovani fossero pronto per fare il grande salto. Ho creduto tanto in loro e invece, nel momento in cui dovevano arrivare delle risposte, non le ho avute. Per questo sono convinto che la mia avventura con la Caronnese finisce qui” in sintesi le parole di Gatti.

(foto archivio: Roberto Gatti da bordo campo che incita la sua Caronnese. Le ultime fasi di questo campionato sono state contrassegnate da diverse sconfitte)

