SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota del Pd Saronno in merito alla cerimonia di domenica mattina per il restauro della targa del Villaggio Matteotti in via Amendola. Ecco il testo integrale

Domenica mattina eravamo presenti alla restituzione della targa Villaggio Matteotti, restaurata rispettandone la storicità, e rimessa in loco grazie alla lavoro della Società Storica Saronnese e della nostra Amministrazione, che ringraziamo per l’iniziativa.

La figura di Matteotti rappresenta tutti quei valori e ideali, che sono stati successivamente cristallizzati nella nostra Costituzione.

Valori di cui andiamo fieri e per i quali non temiamo certo di essere tacciati di “non essere abbastanza moderati” da parte di qualche esponente della destra-centro saronnese.

Come avvenuto in piazza il 2 Giugno dove c’era la partigiana Ivonne Trebbi, oggi all’inaugurazione al Matteotti abbiamo incontrato il partigiano Aurelio Legnani. A entrambi va il nostro grazie e un grande abbraccio.

(foto: alcune immagini della mattinata e dei presenti alla cerimonia)