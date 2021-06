Come ogni destinazione in Italia, la Sicilia si presenta ricchissima di luoghi da esplorare che lasciano a bocca aperta tutti i suoi turisti. Alcune località sono di certo più conosciute, come Palermo, Taormina, le Isole Egadi o Eolie, le spiagge, Catania ecc…Insieme a queste località più note ci sono dei luoghi “sottovalutati” che oggi però sono diventate delle vere pietre preziose da scoprire! Con l’aiuto degli esperti di Sicilyintravel.com andiamo a scoprire: i luoghi più sottovalutati della Sicilia! Ecco i posti da non perdere.

1. Noto

Piccola ma unica, stiamo parlando di Noto. A pochi chilometri da Siracusa, Noto si presenta proprio come un piccolo diamante della zona. Infatti, nel corso degli ultimi anni è diventata una meta sempre più visitata dai turisti che amano la storia e soprattutto il barocco. Per le sue peculiarità nel 2002 il centro storico di Noto è stato dichiarato Patrimonio Mondiale dell’Umanità da parte dell’Unesco.

2. Scala dei Turchi

Uno dei luoghi da non perdere vicino Agrigento è di sicuro la Scala dei Turchi. La scogliera si presenta a soli 20 minuti dal centro cittadino e si presenta di un colore bianco intenso, data la sua origine calcarea. Alla scogliera bianca si accosta un mare turchese che crea un connubio davvero unico e che lascia estasiati tutti i turisti che la raggiungono.

3. I templi di Selinunte

Se siete appassionati di storia e archeologia non dovete perdervi una visita ai Templi di Selinunte. Questi templi sono accolti all’interno di un sito archeologico che ha una vista unica sul mare della Sicilia. Il parco archeologico è suddiviso in due siti differenti che possono essere raggiunti facilmente con l’automobile. I templi da vedere sono tantissimi: alcuni molto ben conservati.

4. La Riserva Naturale di Torre Salsa

Un posto che non tutti conoscono e che si presenta però una meta da non perdere, specie se si è nella zona di Agrigento, è la Riserva Naturale di Torre Salsa. Questa riserva è davvero unica e meravigliosa. Ma non solo, oltre al suo valore naturalistico, presenta anche una spiaggia tranquilla nella quale poter passare mezza giornata e soprattutto per rilassarsi in un vero e proprio paradiso naturale e senza affollamenti!

5. Ragusa

Ragusa è sita nella Val di Noto e si presenta come la città capoluogo di provincia più a sud di tutta l’Italia. La città di Ragusa si contraddistingue per le sue bellezze architettoniche e naturali. Le attrazioni da visitare sono davvero tantissime. Si parte dalla bellezza dei Monti Iblei e del fiume Irminio che sfocia all’interno della riserva naturale sita a Marina di Ragusa. Il centro storico cittadino, invece, si contraddistingue per la sua architettura barocca, estrosa e con elementi decorative uniche. Lo stile artistico del ragusano è davvero unico. Per questo motivo nel 2002 l’Unesco l’ha dichiarata Patrimonio dell’Umanità.

6. Cefalù

Infine, da non perdere c’è la città di Cefalù! Sita sulla costa settentrionale della Sicilia, questa si trova a soli 70 km da Palermo. Raggiungere Cefalù vuol dire lasciarsi immergere dall’aria frizzante offerta dalle sue spiagge e dalle bellezze che ormai accolgono tantissimi turisti ogni anno. Cefalù fa parte del Parco delle Madonie ed è considerata uno dei borghi più belli d’Italia.

Come abbiamo visto, la Sicilia offre davvero tante mete e località che sembra quasi impossibile trovarne alcune ancora non conosciute o sottovalutate. Qualunque sia il vostro itinerario in Sicilia potrete scoprire in ogni angolo bellezze uniche e incontaminate.

Con la macchina, con i mezzi o comunque vogliate spostarvi, un tour in Sicilia vi permetterà di vivere una vacanza indimenticabile, tra le tante bellezze dal mare alla montagna, offerte dalla regione.