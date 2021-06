CARONNO PERTUSELLA – Auto ribaltata sull’ex Varesina alla periferia di Caronno Pertusella, in quel tratto viale 5 giornate: l’incidente è avvenuto questa notte alle 5.15 nei pressi dell’incrocio con via Verdi e via Trieste, una delle zone più trafficate della rete viabilistica locale. all’imbocco per la frazione di Bariola dove già nei giorni scorsi si era verificato un grave incidente.

In questo caso al di là del danni materiali le conseguenze sono state limitate: ad avere bisogno di cure medice tre persone, un ragazzo ed una ragazza entrambi di 21 anni ed una donna di 53 anni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno, l’auto-infermieristica ed una ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella; per nessuno dei contusi si è comunque rivelato necessario il trasporto in ospedale. Da chiarire le cause di quanto è successo.

(foto archivio: intervento di polizia locale ed ambulanza per un precedente incidente nella zona)

15062021