CISLAGO – Via all’oratorio estivo con tanti bimbi del paese che si stanno già divertendo un mondo che gli educatori e volontari parrocchiali. Manco a dirlo, l’iniziativa si svolge nel pieno rispetto delle norme anti-covid in vigore ma costituisce anche una occasione importante di socialità per i bambini e ragazzi del paese. Nelle strutture oratoriana del Sacro cuore in via Pietro Erba si andrà avanti nel corso dell’estate.

E’ uno degli eventi, fra iniziative degli oratori e campus estivo promossi da istituti scolastici e società sportive, che si tengono nella zona per intrattenere giovani e giovanissimi ora che sono terminatre le scuole. La situazione pandemica da coronavirus, nel segno di un costante miglioramente, ha consentito e consente lo svolgersi di queste iniziative, che seguono i protocolli disposti e definiti dalle autorità regionali e sanitarie, per la tranquillità dei partecipanti ed anche delle loro famiglie.

(foto: alcuni momento dell’oratorio estivo a Cislago)

15062021