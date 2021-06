SARONNO – Lutto in casa Lega: oggi si è spento Angelo Galelli 84enne storico militate del Carroccio saronnese. Un volto noto per tutti coloro che si occupano di politica in città.

Cremonese di nascita, saronnese di adozione. Lavorava alle Ferrovie Nord come macchinista. Militante dalla fine degli anni Novanta era sempre presente ai gazebo e alle manifestazioni a Saronno ma anche per gli eventi in trasferta. “Quando era in giro in città – lo ricorda un militante – si vedeva in sella alla sua bicicletta con nel cestino l’immancabile quotidiano la Padania”.

A dedicargli un ricordo anche Elio Fagioli: “Oggi per la Lega Lombarda di Saronno è una triste giornata, ci ha lasciato il nostro militante Angelo Galelli (classe 1937), non amava mettersi in mostra, ma non ha mai mancato ad una nostra manifestazione, Pontida, Venezia, Modena, Roma, Bergamo, Brescia, Milano, Torino, Verona, Padova, Parma, Firenze, Bologna, Cittadella. Era sempre tra i primi a montare e smontare i gazebo, mai una polemica e sempre a difesa della Lega Nord, veniva tutti gli anni per un saluto padano a Cesenatico dalla vicina Gatteo dove passava le sue vacanze estive, ciao Angelo, vedrai che prima o poi il sogno si avvererà, Padania Libera”

16062021