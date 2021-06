SARONNO – “Mercoledì 16 siamo di nuovo in campo alle 21 a Treviglio per gara2 e per provare a prenderci subito la finale senza passare dallo spareggio”: così i dirigenti dell’Az Robur Saronno presentano l’impegno odierno conro la formazione del Romano basket. La serie, semifinale di C Gold maschile, viene giocata al meglio delle tre partite e dunque, considerato che i saronnesi sabato sera in casa si sono imposti in gara1, vincendo potrebbero staccare il biglietto per la finalissima per raggiungere la serie B. Un traguardo ormai da qualche stagione inseguito dalla formazione del presidente Ezio Vaghi e che dunque potrebbe concretizzarsi proprio in questa annata 2021.

L’Az Saronno Robur Saronno è stata l’assoluta dominatrice della regular season, dove ha letteralmente spazzato via le contendenti per il primo posto, in un torneo “ridotto” e partito in ritardo, dopo la fase più acuta dell’emergenza coronavirus.

(foto archivio: fase di gioco dell’Az Saronno nel precedente match di playoff contro il Romano basket)

16062021