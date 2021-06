BORGOSESIA – La Caronnese è risorta nel turno infrasettimanale di serie D, questo pomeriggio in Piemonte. Contro la modesta squadra del Borgosesia, però motivatissima perchè in cerca di punti-salvezza, la compagine rossoblù ha centrato una vittoria che le consente di restare alle spalle delle migliori e di non essere inghiottita nel centroclassifica; e di lasciarsi alle spalle un periodo di risultati deludenti come nel derby domenicale con la Castellanzese

La cronaca – A Borgosesia è stata una partita con tanti gol e divertente, anche se condizionata dal grande caldo, oltre 30 gradi. Decisivo, per la Caronnese, l’ingresso nella ripresa di Calì: due gol nella seconda metà di gara, l’ultimo in pieno recupero.

Era la penultima giornata: ora la Caronnese è nona con 53 punti, il Borgosesia resta penultimo con 27 e matematicamente retrocesso. Primo ed irraggiugibile è il Gozzano a 75 punti.

Borgosesia-Caronnese 2-3

BORGOSESIA: Galli, Iannicone, Cortinovis, Vecchi, Areco, Confalonieri, Bernardo, Corigliano, Perego, Bramante, Aloia. A disposizione Barlocco, Menga, Beretta, Matera, Szafran, Rivi, Monteleone, Mora, Omoregbe. All. Rossini.

CARONNESE: Angelina, Coghetto, Travaglini, Cosentino, Galletti, Vernocchi, Torin, Putzolu, Boschetti, Becerri, Battistello. A disposizione Marietta, Costa, Arcidiacono, Mzoughi, Rocco, Siani, Banfi, Calì, Yamba. All. Gatti.

Arbitro: Robilotta di Sala Consilina (Mambelli di Cesena e Castellari di Bologna).

Marcatori: 5′ pt Travaglini (C), 39′ pt Perego (B), 25′ st Calí (C), 39′ st Rivi (B), 51′ st Calí (C).

