CISLAGO – Grande caldo in questo inizio della stagione estiva, a Cislago è stata disposta una ordinanza comunale contro lo spreco d’acqua.

Si avvisa la cittadinanza che con ordinanza del commissario straordinario 45/2021 è stato disposto, con decorrenza 15 giugno e sino al 30 settembre 2021, il divieto di utilizzo dell’acqua potabile nel periodo compreso tra le 6 e le 22 per il riempimento di piscine, l’irrigazione di orti e giardini ed in generale per usi diversi dal domestico e dal produttivo.

Chiunque avesse la necessità di riempire una piscina dovrà pertanto procedere secondo questa modalità:

– invio alla mail: [email protected] di richiesta contenente il nome dell’utente a cui è intestato il contatore, l’indirizzo di fornitura, un recapito telefonico, volumetria della piscina e una previsione della data e delle tempistiche di riempimento.

– Alfa, che gestisce la rete idrica, provvederà a riscontrare la richiesta con una mail che confermerà la possibilità di effettuare l’operazione di riempimento alla data richiesta o indicherà la prima data alternativa disponibile.

16062021