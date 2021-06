SARONNO – Scene di grande concitazione oggi in corso Italia, che in un attimo si è riempita di pattuglie delle forze dell’ordine: è successo poco fa, attorno alle 11.45. Nell’area centrale sono infatti intervenuti in forze carabinieri e polizia locale.

Frammentarie, per il momento le notizie: una persona è rimasta ferita. Due cittadini sono intervenuti per “difendere” due ragazze che erano sedute su una panchina nei pressi della intersezione con via Caronni, e che si erano trovate faccia a faccia con un esagitato che brandiva un coltello e che pretendeva da loro del denaro. Hanno sentito le sue urla, sono usciti di corsa da un bar vicino ed uno di loro, un 39enne, con il calcio è riusciti ad atterrarlo. Cadendo, il malvivente si è ferito alla mano con il suo stesso coltello. L’esagitato è stato ora preso in consegna da parte delle forze dell’ordine. Ancora da chiarire tutti i contorni dell’accaduto, decine di cittadini che sono accorsi per capire cosa stesse accadendo.

(foto: alcune immagini da corso Italia)

