SARONNO / CISLAGO / GROANE – A Saronno oggi alle 5.30 intervento di carabinieri e ambulanza della Croce rossa per l’investimento di una ciclista, avvenuto in via Roma, alla rotonda all’incrocio con via Miola: ad essere soccorsa una donna di 47 anni, non è apparsa in gravi condizioni ed è stata trasferita all’ospedale cittadino.

A Cislago per una caduta dalla bicicletta, l’episodio si è verificato oggi alle 11.50 sulla Sp 21 alla rotonda posta all’intersezione con la Varesina bis, è rimasto ferito un ciclista di 15 anni. E’ stato soccorso dall’equipaggio di una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno, subito accorsa e da quello di una ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella che ha quindi provveduto al suo trasporto in ospedale a Gallarate; non è apparso in pericolo di vita.

Ambulanza della Croce rossa di Misinto oggi alle 9 alla scuola di via Laratta a Lazzate per soccorrere un 14enne vittima di una caduta accidentale: il giovane ha riportato solo lievi contusioni ma è stato comunque accompagnato all’ospedale di Desio per accertamenti.

Malore, per una intossicazione, in piazza Tobagi oggi a Limbiate, alle 9.15: una ambulanza della Misericordia Arese ha soccorso un pensionato di 73 anni, che avrebbe avuto una reazione dovuta a farmaci. E’ stato portato all’ospedale di Garbagnate Milanese, non è apparso in pericolo.

(foto: precedente intervento dei soccorsi all’incrocio fra via Roma e via Miola)

16062021