Saronno, pioggia di vetri in via Pusterla

SARONNO – Pioggia di vetri in via Pusterla: se li sono ritrovati sulla autovettura regolarmente posteggiata a bordo strada alcuni cittadini, altri vetri erano invece a terra. Nessuno si è fatto del male ma di certo quella testimoniata pure da alcune fotografie è stata una situazione di potenziale pericolo. E come si vede, non si è trattato di qualche coccio, ma anche di pezzi di vetro di dimensioni consistenti e dunque di particolare pericolosità ed in grado di danneggiare anche le carrozzerie di mezzi.

Adesso sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica di quel che è successo, anche ovviamente ai fini assicurativi; e si sta anche cercando di capire quante siano state le vetture che si sono ritrovate i vetri su tettuccio e l’entità dei danni materiali. Nei pressi si trova un caseggiato disabitato e dove in questo periodo sono in corso opere di risistemazione.

(foto: alcune immagini della pioggia di vetri avvenuta in via Pusterla nelle scorse ore)

16062021