TURATE – “Con l’inizio della stagione estiva, è possibile riscontrare scarsa disponibilità di acqua per uso domestico, specie nelle ore di maggior richiesta dalle 19 alle 22 e nei periodi di maggior siccità estiva. Un fenomeno che aumenta anche per l’uso improprio che talvolta si attua nei confronti di questa preziosa risorsa”. Lo si legge in una nota dell’Amministrazione comunale turatese.

Che così prosegue: “Al fine di prevenire e limitare questi disagi, è emanata l’ordinanza del sindaco Alberto Oleari che dal 17 giugno al 30 settembre, durante la fascia oraria 6-22, prevede il divieto di utilizzo di acqua potabile per uso non domestico come innaffiamento di orti e giardini, lavaggio automobili, riempimento piscine. Anche qualora la si utilizzi per scopi consentiti, si invita comunque la cittadinanza ad un uso responsabile dell’acqua, al fine di evitare inutili sprechi. In questi giorni diversi cittadini segnalano scarsa pressione nell’erogazione dell’acqua e presenza di sabbia. Ricordiamo che la società che gestisce il nostro acquedotto è Como Acqua e che per inoltrare eventuali segnalazioni di guasti e disservizi bisogna rivolgersi al seguente numero verde: 800995103″.

(foto archivio: gli effetti della sabbia nella rete)

16062021