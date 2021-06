SARONNO – IlSaronno è lieto di condividere l’invito, mosso in queste settimane dalla Croce rossa italiana, a donare il proprio 5×1000 al comitato di Saronno. Così facendo, sarà possibile dare un aiuto concreto affinché il servizio prestato a livello locale da volontari e dipendenti possa mantenersi attivo e all’altezza delle esigenze di tutta la popolazione.

Per farlo, basterà indicare il codice fiscale del comitato di Saronno (03384850123) nella casella apposita della propria dichiarazione dei redditi. In questo modo, ognuno di noi potrà dare un piccolo ma fondamentalmente contributo affinché la Croce Rossa possa continuare a sostenere l’ingente quantità di personale, mezzi e attrezzature, che quotidianamente vengono impiegati sul territorio a servizio della cittadinanza.

Per maggiori informazioni ogni interessato può mettersi in contatto con il Comitato di Saronno della Croce Rossa italiana, che ha sede alla fondazione Gianetti in via Marconi angolo via Cesati, telefonando allo 02 96704434 oppure inviando un’e-mail a [email protected]

(foto una locandina che ricorda l’opportunità)