SARONNO – E’ arrivato il condizionatore all’hub vaccinale “Città di Saronno” all’ex scuola Pizzigoni di via Parini: oggi poco dopo mezzogiorno sul posto c’era anche il sindaco Augusto Airoldi, con i tecnici comunali, per un sopralluogo.

Con l’arrivo del clima estivo le temperature all’interno della palestra utilizzata come centro vaccinazioni sono decisamente aumentate e nei giorni scorsi si sono registrati degli svenimento per il calore. Il Comune è subito corso ai ripari installando dei ventilatori, e adesso è stato posizionato anche un condizionatore d’aria per risolvere definitivamente il problema. Dentro, adesso, fa decisamente più fresco.

(foto: il sopralluogo del sindaco Augusto Airoldi)

17062021