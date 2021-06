SOLARO – “Aggiornamento dei casi di contagio al 17 giugno sul territorio comunale di Solaro: secondo i dati forniti al sindaco dal portale di Ats, ci sono a questa data 6 attualmente positivi (due in meno della scorsa settimana), nessun minore. A far data da questa comunicazione, riscontrato il miglioramento della situazione e avviato il piano di diffusione del piano vaccinale, gli aggiornamenti saranno riportati solo in caso di importanti variazioni” precisano dal Comune.

Tutte le persone in quarantena o isolamento domiciliare devono rimanere tassativamente presso il proprio domicilio e, nel caso risiedano con altre persone, devono rimanere all’interno della propria stanza, senza contatti con i conviventi. Per prenotarsi per la vaccinazione a seconda delle varie categorie di età, i cittadini possono rivolgersi al portale di Regione Lombardia o al numero verde 800894545.

Dice il sindaco di Solaro, Nilde Moretti: “Siamo ormai alle porte dell’estate, è stata una stagione lunga e difficile quella che ci ha portato a vivere il presente con maggior serenità rispetto al recente passato. Abbiamo chiesto importanti sforzi ai cittadini e siamo stati ripagati nella maggior parte dei casi con il rispetto delle regole, ma non dobbiamo dimenticarci dei tanti solaresi che non ce l’hanno fatta: il nostro pensiero va a loro ed alle loro famiglie. Le norme, come distanziamento e utilizzo della mascherina, sono ancora in vigore e vanno rispettate fino in fondo. Ancora una volta mi sento di invitare i cittadini ad aderire alla campagna vaccinale con prontezza: Solaro è ormai alla soglia del 60% di popolazione che ha ricevuto almeno una dose e vogliamo continuare di questo passo, specie ora che c’è la possibilità di vaccinarsi anche per i più giovani”.

