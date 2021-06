SARONNO – E’ partito il countdown per le aperture del giovedì sera che ritornano nella città degli amaretti a partire da giovedì 24 giugno. L’iniziativa è come tradizione organizzata dal Duc distretto urbano del commercio con la collaborazione dell’Amministrazione comunale e il sostegno di Ascom.

“Il punto di partenza è come sempre un grande rispetto delle normative e delle disposizione anticovid – spiega Luca Galanti numero uno del Duc – anche per questo abbiamo preferito non organizzare grandi eventi o iniziative che potessero favorire gli assembramenti. Ci saranno delle collaborazioni con le associazioni cittadine e soprattutto la musica nei locali e nei bar e magari anche con qualche appuntamento itinerante”.

E per lo shopping? “I negozi saranno aperti dalle 21 alle 23 ogni giovedì dal 24 giugno fino al 5 agosto con la speranza che questo possa essere un aiuto per il giro d’affari in una stagione ovviamente complessa”.

(foto: un’immagine d’archivio delle serate di shopping in città)

17062021