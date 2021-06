VALLELUNGA – Rifarsi dopo il weekend in bianco e nero di Monza e dare spettacolo, questi gli obiettivi prefissati, e poi raggiunti, alla vigilia delle due gare di Vallelunga, dal pilota saronnese di Formula Renault, Laurence Balestrini. Il campione 2019 conquista infatti un doppio podio a Vallelunga, nel secondo appuntamento stagionale della Topjet FX2000 Formula Trophy, confermandosi tra i grandi protagonisti del campionato nella classe FX2 Open. Dopo l’esperienza dell’anno scorso, il driver saronnese, in sella alla sua monoposto firmata “Viola Formula Racing”, ha effettuato tempi di gran lunga migliori, rispetto alla prestazione passata. Il tutto nell’ambito del prestigioso Formula X Racing Weekend, il grande evento di motorsport che ha visto presentarsi sul circuito “Piero Taruffi” oltre 180 iscritti al via suddivisi in ben nove categorie. Partendo dagli inizi di questo grande weekend, Balestrini ha ottenuto il terzo posto di categoria, con un tempo di 1:37.201, nonostante qualche problematica di traffico verso la fine che non ha dato la possibilità al concittadino di migliorarsi. Arrivati alla gara Laurence Balestrini, come in ogni gara, parte alla grande, ingaggiando anche un interessante duello con alcuni piloti, tra cui Marco De Toffol. Però la sfortuna sembra avere la meglio sul saronnese, che a causa del tamponamento di un’altra vettura ai suoi danni finisce in testacoda, con l’ultima piazza ad aspettarlo, a ben 15” dal penultimo in classifica. Quando tutto sembrava perduto però il pilota mette a segno diversi sorpassi, che lo portano, alla fine ad ottenere un insperato terzo posto e podio in gara-1. Arrivati al secondo round, alla partenza, come sempre, si è visto Balestrini in grande evidenza nelle prime fasi. Dopo aver superato la Formula 4 di Jenni Sonzogni ed essersi messo a caccia di De Toffol, il saronnese ha però rischiato di perdere terreno a causa un guaio tecnico ad uno scarico, che, ovviamente inevitabilmente ha finito per condizionarne le prestazioni, anche in vista di una battaglia imminente. Nonostante la perdita di potenza e le difficoltà scaturite da questo inconveniente, Balestrini è riuscito comunque a conservare la terza posizione dagli attacchi degli avversari, finendo per cogliere un podio che vale come una vittoria. Spazio alle interviste finali per il driver saronnese, che si dice molto soddisfatto dei risultati ottenuti viste anche le grandi difficoltà maturate nel corso delle due gare e delle prove libere. Come sempre sottolinea i suoi ringraziamenti al suo grandissimo team, Viola Formula Racing, ed ai suoi fans, sempre presente al suo fianco. Ma non è finita qui, Laurence Baelstrini promette ancora soddisfazioni già a partire dal prossimo weekend di gara.

FOTO LAURENCE BALESTRINI