SARONNO – E’ stato arrestato per tentata rapina il 19enne protagonista del movimentato episodio avvenuto ieri a mezzogiorno in corso Italia. Il 19enne che vive in città è un volto noto alle forze dell’ordine per i movimentati episodi di cui è stato protagonista in passato anche per i problemi psichici di cui soffre.

Ieri pomeriggio è stato dimesso dall’ospedale di Varese dove era stato ricoverato per la ferita alla falange che si era procurato quando era stato atterrato da due trentenni intervenuti in aiuto delle due ragazze minorenni che il 19enne aveva cercato di rapinare. Tutto è successo poco prima di mezzogiorno nella via più centrale di Saronno dove il giovane saronnese è arrivato in bici con un coltello da macellaio. I carabinieri, che hanno ascoltato tutti i testimoni ed effettuato i rilievi del caso, hanno sequestrato la bicicletta dell’aggressore ma anche il suo zainetto. Qui hanno trovato un certo quantitativo di hashish già suddiviso in dosi, un coltellino e un bilancino di precisione. Anche per questo sono al vaglio ulteriori accuse tra cui quella di resistenza.

Ricoverato invece il 35enne che con il 39enne ha atterrato il 19enne. Il colpo di striscio che l’ha raggiunto al volto ha sfiorato l’occhio ma senza conseguenze per la vista.

17062021