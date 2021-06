SARONNO – Cali di tensione, tali da causare brevi blackout, oggi pomeriggio a “macchia di leopardo” in alcune zone del centro di Saronno: ce li hanno segnalati alcuni lettori de ilSaronno. Attorno alle 18 tre brevi interruzioni nell’erogazione della corrente elettrica, questione di pochi attimi ma abbastanza per fare spegnere i computer negli uffici, creando quindi qualche problema a chi stava ancora lavorando.

A quanto pare ora la problematica si sarebbe completamente risolta meno che nell’area di piazza Unità d’Italia dove la luce è venuta a mancare da oltre un’ora. Riguardo alle cause dell’accaduto, sono da chiarire: in ogni caso, non è una novità che si verifichino di questi problemi quando fa molto caldo, e c’è grande richiesta di corrente elettrica per fare funzionare, in particolare, i condizionatori d’aria presenti all’interno delle attività produttive e nelle abitazioni private. Con le temperature già tipicamente estive, ed il termometro anche sopra i trenta gradi, sono situazioni che si possono verificare.

(foto archivio: tecnici della società elettrica al lavoro in città)

