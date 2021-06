Se, fino a qualche tempo fa, il mondo del trading era ad appannaggio quasi esclusivo di veri e propri professionisti della finanza, oggi le cose stanno molto diversamente. Oggi infatti, per iniziare a investire, è sufficiente potere usufruire di una connessione a internet performante e servirsi di un dispositivo a scelta tra un pc, un laptop, un tablet e persino un semplice smartphone. Non sorprende dunque che il numero dei trader, tanto in Italia quanto nel mondo, sia cresciuto a dismisura, accogliendo migliaia (in certi casi addirittura milioni) di nuove leve: appassionati di argomenti finanziari che magari devono ancora fare reale esperienza sul campo e che spesso sono agli inizi di un percorso formativo.

In questo scenario, può essere utile affidarsi a broker che offrono le migliori simulazioni per giocare in borsa, funzionalità che consentono ai traders di fare pratica con i diversi strumenti finanziari, senza investire alcun capitale. Si tratta di una modalità pensata per aiutare gli utenti ad avvicinarsi con gradualità al mondo del trading online, imparando le strategie migliori per operare con consapevolezza sui mercati.

I broker, tra passato e presente

Anche la parola “broker” ha subito un’evoluzione nel corso degli anni, tra l’altro quasi parallelamente al mondo del trading online e alla sua gente, considerato che la variante in questione è sempre quella tecnologica. Infatti, in passato, i broker erano degli operatori professionisti che lavoravano in ambito finanziario: si recavano fisicamente presso le più importanti Borse di tutto il mondo, prendevano nota delle novità più interessanti del momento e quindi proponevano, spesso per via telefonica, tutta una serie di investimenti mirati al loro parco clienti.

Oggi invece i “broker” sono nella maggior parte dei casi dei siti, delle piattaforme o al massimo delle trading app ottimizzate per smartphone. Si tratta comunque di intermediari, visto che consentono agli utenti di accedere ad un numero variabile di mercati e/o di strumenti finanziari, una volta certificata l’iscrizione al servizio.

I migliori “conto demo” attualmente disponibili

I broker però non si distinguono soltanto per il numero e la tipologia di mercati, asset e strumenti finanziari che permettono di trattare. Esistono anche altre caratteristiche di natura operativa, come ad esempio le condizioni d’uso, che spesso variano da piattaforma a piattaforma. Lo stesso discorso vale per le modalità di utilizzo, tra cui il sopracitato “Conto Demo”, che, lo ricordiamo, permette a un trader di impratichirsi con i vari servizi disponibili in un qualunque broker, senza che però si metta mai a rischio denaro reale.

Da questo punto di vista, è opportuno sottolineare come eToro, OBRinvest ed IQ Option siano tre siti particolarmente apprezzati proprio per le loro modalità “Conto Demo”, considerate tanto intuitive quanto complete. La possibilità di operare in simulazione è però soltanto una delle caratteristiche che rendono unico un broker e, di conseguenza, solo uno degli aspetti considerati dai trader quanto devono effettuare una scelta.

Altre caratteristiche dei broker

EToro, già citato per la sua modalità “Conto Demo”, è particolarmente amato anche per le sue opzioni di trading algoritmico: il broker lo chiama “Copy Trading” e fa riferimento alla possibilità di agganciare il proprio profilo a quello di un altro investitore, copiando automaticamente tutte le sue operazioni nel mercato.

Esistono poi broker preferiti per la possibilità di iniziare a investire lasciando un conto deposito minimo, così come esistono broker che sono considerati particolarmente specializzati in un determinato mercato: è il caso, ad esempio, dei cosiddetti Forex Broker, così come è il caso di quelle piattaforme che puntano forte sulla possibilità di investire in CFD.