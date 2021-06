SARONNO – “Mancano pochi mesi alla partenza operativa della realizzazione dei progetti che anche a Saronno, grazie anche al Piano Nazionale di Resilienza e di Rilancio e al Recovery Fund europeo, consentiranno di cambiare, come mai prima, la città per i prossimi 5 anni. E molto lavoro dall’amministrazione è stato impostato e realizzato già nella direzione favorita dal Governo per ottenere risorse per la ripartenza della città”.

Inizia così la nota diffusa stamattina dall’Amministrazione comunale.

“In questi giorni, mentre la Giunta sta lavorando con gli uffici alla analisi e alla costruzione di una prima bozza di progettualità concreta per arrivare ai fondi europei per la ripartenza, la maggioranza ha condiviso con la stessa Giunta e con il Sindaco Airoldi alcune strategie per accelerare ulteriormente questo percorso decisivo per Saronno con la collaborazione di tutti e con una ancora più dinamica azione sinergica con i Consiglieri comunali.

Va in questa direzione la scelta di nominare alcuni Consiglieri incaricati che si occuperanno di progetti specifici al centro del programma di mandato e delle priorità per la ripartenza dalla crisi covid-19, ovviamente senza che ciò comporti costi per le casse comunali.

Il primo Consigliere incaricato si occuperà del progetto area ex Isotta Fraschini, che rappresenta un patrimonio chiave del cambiamento e rilancio della città. A esprimere questo consigliere sarà Obiettivo Saronno.

Nelle prossime settimane, coerentemente con le indicazioni contenute nel regolamento del Consiglio comunale, la maggioranza definirà in modo operativo questa scelta e svilupperà il quadro completo di questo ulteriore strumento di aiuto alla corsa del Comune di Saronno verso un cambiamento avviato e che ha bisogno, sotto la guida del Sindaco Airoldi, sempre di più del concorso di tutte le energie civiche e politiche in campo nella maggioranza e nella città.

“In questi primi mesi abbiamo cominciato a cambiare a un ritmo sostenuto la città – dichiara il Sindaco Augusto Airoldi – mentre ci dedicavamo e ci dedichiamo ogni giorno a combattere il covid-19. Adesso che con la campagna vaccinale (anche grazie al lavoro che facciamo da mesi come Comune sull’hub vaccinale), la Lombardia in zona bianca e la ripresa delle attività in sicurezza cominciamo a vedere un parziale ritorno della normalità, abbiamo il dovere di correre ancora di più sia per realizzare tutti i progetti del nostro programma di governo, sia per conquistare e gestire le risorse del PNRR. Per questo ho condiviso con la maggioranza un nuovo e ancora più dinamico lavoro di squadra che ci aiuterà a raggiungere risultati ancora più efficaci per cambiare e rilanciare Saronno insieme. Sarà entusiasmante e molto responsabilizzante il lavoro dei prossimi mesi e i progetti più importanti potranno avere una squadra ancora più forte e omogenea con l’inserimento dei consiglieri incaricati. Avanti tutta”.