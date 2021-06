CARONNO PERTUSELLA / CERIANO LAGHETTO / LIMBIATE – Oggi a Caronno Pertusella malore in azienda. è successo alle 9.50 in un plesso lavorativo di via Asiago: un 25enne è stato soccorso dall’equipaggio di una ambulanza del Sos Uboldo ed è stato trasportato all’ospedale di Castellanza, le sue condizioni non sono state giudicate preoccupanti.

La scorsa notte alle 4 a Ceriano Laghetto nella zona industriale di via Milano incidente stradale che ha coinvolto un mezzo pesante: sul posto carabinieri, due ambulanze ed auto-infermieristica, un uomo di 42 anni è stato trasportato all’ospedale Niguarda di Milano. Al momento del ricovero non è apparso in pericolo di vita.

Scontro auto moto oggi alle 15.45 in via Leonardo da Vinci a Limbiate: un ragazzo di 16 anni ha avuto bisogno di cure mediche, è stato soccorso dall’equipaggio di una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Desio e da una ambulanza della Croce rossa ed è stato mediato direttamente sul posto, non si è reso necessario il trasporto in ospedale. I militari dell’Arma hanno avviato accertamenti per comprendere la dinamica del sinistro e mettere a fuoco le responsabilità.

17062021