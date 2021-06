Riparte la Frazione Calcistica Dal Pozzo con la festa Drink’n’kick

DAL POZZO – Riparte il tesseramento della Frazione Calcistica Dal Pozzo, squadra sportiva di azionariato popolare con una delle tifoserie più calde e appassionate della zona, nonostante le categorie da calcio minore. Minore solo per chi non le segue.

L’appuntamento è il Drink’n’kick di sabato 26 giugno al Wilson Park di via Della Cassinetta, ovviamente a Dal Pozzo, frazione di Ceriano al confine con Saronno. Alle 14 aprirà la nuova campagna tesseramenti, mentre dalle 15 partite di calcio e pallavolo alle quali partecipare ognuno con la propria squadra. Ci sarà anche il tempo per la presentazione della nuova Frazione Pugilistica Dal Pozzo (nuova sezione dedicata alla nobile arte) e per l’iniziativa a sorpresa Centopercento Gialloverdi. L’intera giornata si svolgerà all’aperto in un ampio spazio consentendo a chiunque il rispetto delle distanze e delle norme anti contagio.

Si legge nell’invito alla festa: «No, non siamo ubriachi/e (non ancora) è che siamo dei romanticoni e delle romanticone e ci teniamo molto alle ricorrenze. Quindi eccoci di nuovo, sempre nella stessa data, ad invitarvi a fare festa con noi come vuole la tradizione. Un gran pomeriggio di colpi di classe ignoranti, nuovi progetti da raccontare ma soprattutto tanta presabbene di poter riabbracciare le solite vecchie brutte facce».

17062021