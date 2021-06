SARONNO – Dopo l’aggressione verbale, gli insulti e le minacce subite da sua moglie alla stazione di “Saronno centro” di Ferrovienord, il saronnese Paolo Bocedi, presidente dell’associazione anti-racket Sos Italia libera, chiede l’intervento dell’Amministrazione comunale, e lo fa con una serie di proposte concrete.

Grazie amici e semplici cittadini per la solidarietà nei confronti di mia moglie. Sono quasi commosso perchè mi rendo conto di quanto la gente ne ha pieni i “co… di vivere guardandosi sempre le spalle. Sindaco, la città deve essere piu’ sicura! Possono essere utili ronde di ex appartenenti alle forze dell’ordine nelle zone più a rischio, ci vuole più polizia in giro, più controlli e tolleranza zero nei confronti di spacciatori in zona stazione, tolleranza zero nei confronti di extracomunitari che non rispettano la legge, una presenza fissa di polizia locale alla stazione e dotare gli agenti di pistole elettriche Taser.

Altra proposta: un questionario anonimo da distribuire ai cittadini per verificare cosa ne pensano della sicurezza nella nostra città e le loro proposte.

