SARONNO/SARONNESE – Anche questa settimana la redazione de “IlSaronno.it” propone interessanti appuntamenti per il fine settimana.

Venerdì 18 Giugno

SARONNO – Dalle 15.30 fino alle 19, al Chiostro arte contemporanea in viale Santuario, inaugurazione della mostra “Ugo La Pietra – Passaggio di terre” a cura di Mara De Fanti. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming al profilo facebook del Museo Gianetti di Saronno.La mostra rimarrà aperta fino al 18 luglio, orari: da martedì a sabato 10/12.30; giovedì e venerdì 15.30/18.30; domenica solo su appuntamento. Info al numero 029622717.

LIMBIATE – Alle 21, al teatro comunale in via Valsugana 1, va in scena la commedia brillante “Partenza in salita” con Corrado e Camilla Tedeschi. Per info e prevendite [email protected].

Sabato 19 Giugno

SARONNO – Dalle 8.30 alle 18, in piazza Libertà, torna l’associazione “Saronno Point Onlus” con il “Mercatino del cuore” con tante idee regalo a scopo benefico.

SARONNO – Alle 16.30, nella chiesa di san Giovanni Battista (Cassina Ferrara), concerto del trio Andrea Palladio. L’ingresso è libero e contingentato secondo la normativa anticovid19 vigente. Info al numero 0239602379, sito internet www.chiesadisaronno.it.

SARONNO – Dalle 18 alle 21, nel cortile di casa Morandi di viale Santuario, l’associazione “la Rivincita” organizza la “Festa della Musica”: un viaggio nella musica pop-rock italiana ed internazionale alla scoperta di talenti emergenti. L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria all’e-mail [email protected] .

ORIGGIO – Alle 21, nel parco di villa Borletti, concerto jazz con gli “Artchipel orchestra” proposto dall’associazione culturale Hesperia in collaborazione con il comune. L’evento si inserisce nella rassegna “Estate nel parco 2021” ed è gratuito fino ad esaurimento posti disponibili. Info al sito www.comune.origgio.va.it.

SARONNO – Alle 21.15, nella cornice storica dei giardini di villa Gianetti in via Roma 20, nell’ambito delle celebrazioni per il 700° anniversario della morte di Dante Alighieri concerto “Tutte quelle vive luci” con i “Celtic harp orchestra”. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria all’e-mail [email protected]

Domenica 20 Giugno

CASTELLAZZO DI BOLLATE – Inaugurazione dello mostra “Dialoghi. 30 anni del festival di villa Arconati – Far (nella foto), attraverso le foto di Angelo Redalli” a cura di Martina Bortoluzzi e Valeria Foglia. Una mostra che racchiude trent’anni di lavoro di Angelo Redaelli. Fotografo con grande esperienza nel settore della comunicazione, attualmente impegnato a immortalare spettacoli teatrali e di danza. Informazioni al sito internet www.villaarconati-far.it.

CARONNO PERTUSELLA – Alle 21, al cinema teatro di via Adua 119, in occasione della manifestazione “A cielo aperto” va in scena lo spettacolo teatrale “Nina” con Rossella Rapisarda e il gruppo teatrale “Gli Eccentrici Dadarò”. In rispetto e in applicazione delle normative sanitarie i posti per assistere agli eventi saranno contingentati, prenotazione obbligatoria al sito www.comune.caronnopertusella.va.it.