SARONNO – Movimentato episodio nel retrostazione ieri sera alle 20.40 dove sono interventi i carabinieri della Compagnia di Saronno per una accesa lite fra due persone: è arrivata anche l’ambulanza del Sos Mozzate ma nessuno ha avuto bisogno di cure mediche. I militari dell’Arma hanno rapidamente ripotato la calma, sono ora in corso accertamenti per mettere a fuoco i contorni dell’accaduto.

A dare l’allarme alcuni passanti e residenti nelle vicinanze, che si erano resi conto dell’accesa discussione in corso. I fatti sono avvenuto nella zona che si trova all’esterno dell’uscita sul retro della stazione ferroviaria di “Saronno centro”. Come detto, la situazione si è comunque rapidamente tranquillizzata e non sono stati presi provvedimenti da parte delle forze dell’ordine, ed anche l’equipaggio dell’autolettiga è stato presto “liberato”, potendo fare ritorno alla propria base operativa in attesa di eventuali altre chiamate.

(foto: precedente intervento di una pattuglia dei carabinieri del locale Nucleo operativo radiomobile nella zona del retrostazione, in via Gaudenzio Ferrari)

18062021