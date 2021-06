SARONNO – Pomeriggio e serata difficile a Saronno per i blackout a macchia di leopardo che hanno interessato il centro storico e anche alcune zone periferiche.

La situazione più critica in piazza Unità d’Italia dove la fornitura di corrente elettrica mancata intorno alle 17,30 ed è tornata solo dopo le 22,30. Stessi problemi anche nella zona di piazza Aviatori e in centro nella zona di via Torino e in via San Cristoforo.

Un problema simile a quello registrato nelle ultime ore a Milano e legato all’aumento dei consumi dovuti all’arrivo del caldo. Come spiegato anche dal Corriere della Sera che ha dato notizia dei black out a Milano “l’aumento del carico di energia elettrica, cioè dei consumi, verificatosi lunedì e martedì ha creato una sollecitazione alla rete tale da generare in due giorni i guasti e le interruzioni che mediamente si contano in oltre due mesi”.

(foto archivio: un passato blackout sempre nella città degli amaretti)