SOLARO – Una occasione per ritrovarsi e stare insieme, e divertirsi tornando a giocare a calcio dopo il lungo “black out” nelle fasi più acute dell’emergenza per il coronavirus: li hanno colti i tesserati dell’Universal Solaro tramite gli “Universal days”, che hanno riportato i bambini del settore giovanile sui campi del centro sportivo di via Berlinguer, ed i loro famigliari in tribuna.

“Un grosso ringraziamento va a chi ha reso possibile tutto questo, al nostro staff sempre premuroso e disponibile, ai nostri sponsor che ci hanno sostenuto anche in questa iniziativa, ai nostri mister che nonostante tutto troviamo sempre a guidare le nostre squadre, ma soprattutto grazie ai nostri ragazzi che ad ogni allenamento e ad ogni partita ci regalano bellissimi momenti di gioia. Grazie” dicono i dirigenti dell’Universal Solaro, con grande entusiasmo per la buona riuscita di questo evento.

(foto: alcuni momenti degli Universal days al centro sportivo di Solaro nei giorni scorsi)

18062021