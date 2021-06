Incendio auto, nessun ferito ma mezzo distrutto per strada a Cogliate

COGLIATE – L’incendio di un’auto nel pomeriggio di ieri, giovedì 17 giugno, ha movimentato i soccorsi in direzione di Cogliate, nella zona della strada provinciale che conduce a Barlassina. Nessuno è rimasto ferito, fortunatamente, ma è servito l’arrivo dei pompieri, intervenuti con autopompe da Lazzate e Saronno e dei Vigili del Fuoco del comando provinciale oltre che delle forze dell’ordine, per avere ragione del rogo scoppiato mentre la conducente del veicolo si trovava ancora alla guida.

Il fatto è successo poco dopo le tre in via Delle Rose. L’auto, una Seat Ateca, alla fine è andata distrutta ed ora si cercherà di capire se possa essersi trattato di un corto circuito elettrico o chissà cosa altro. Tanto spavento per la donna alla guida che però ha avuto la prontezza di scendere subito dal mezzo e mettersi in salvo prima di chiamare i soccorsi. Sul posto è giunta anche la Polizia locale di Cogliate per controllare il traffico in quella che è sì una via laterale ma pur sempre in una zona molto movimentata del paese.

