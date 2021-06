TRADATE – Sono stati i carabinieri della Compagnia di Saronno ad intervenire, ieri mattina, per un incidente avvenuto a Tradate: una donna stava rincasando dopo avere fatto la spesa al mercato, quando è stata investita. Il sinistro si è verificato alle 11 all’incrocio fra via Silvio Pellico e via Piave, a restare ferita una pensionata del posto, di 67 anni. La malcapitata è stata trasportata con l’ambulanza in ospedale, ha riportato lesioni e contusioni varie ma al momento del ricovero non è apparsa in pericolo di vita.

I militari dell’Arma si sono occupati di eseguire tutti i rilievi dell’incidente e di raccogliere la testimonianza della 51enne, anche lei tradatese, che era al volante dell’auto che ha investito la 67enne; obiettivo quello di ricostruire con precisione la dinamica di quel che è successo e mettere a fuoco le eventuali responsabilità.

(foto archivio: precedente intervento di carabinieri e mezzi di soccorso per un incidente stradale nella zona)

