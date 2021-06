UBOLDO – Mobilitazione a Uboldo per salvare un anatroccolo con i suoi tre piccoli: i loro “angeli custodi” sono stati i cittadini che li hanno notato e la polizia locale intervenuta per recuperarli. Nel pomeriggio sono stati notati nel cortile di un complesso condominiale di via Iv novembre, al 24. I residenti, non sapendo che fare e nel timore che uscendo dal cortile finissero per essere investiti da qualche vettura di passaggio, hanno chiesto l’intervento della vigilanza urbana: sul posto è intervenuta una pattuglia che li ha presi in consegna, facendo anche intervenire un veterinario.

Non semplice riuscire a “catturarli” ma vigili e veterinario ce l’hanno fatta, per poi liberarli in una zona di campagna, lontano da dove passano le auto. L’ipotesi è infatti che si trattasse di un’anatra selvatica.

(in una foto comparsa sui social: l’anatroccolo comparso con i suoi piccoli in via Iv novembre, sono stati salvati grazie ai cittadini che li hanno avvistati ed alla polizia locale)

18062021