SARONNO – Nella giornata di ieri, alla direttrice de IlSaronno Sara Giudici, è stato somministrato il vaccino anti-covid, nella hub ex Pizzigoni di Saronno.

Le abbiamo fatto qualche domanda

Sara, ieri ti sei vaccinata. Com’è stata la tua esperienza, dopo aver raccontato la nascita del punto vaccinale e il momento del vaccino di tanti saronnesi?

”Direi intensa. Non ero particolarmente preoccupata, ma decisamente sollevata. Ho sempre lavorato, con le dovute precauzioni, in tutto il periodo del covid. La possibilità di ridurre il rischio di contagiare me e gli altri mi è sembrata importantissima”

Quindi sei convinta della scelta di vaccinarti?

”Assolutamente. Mi sono prenotata appena possibile, anche grazie ad un attivissimo tam tam con amici e conoscenti miei coetanei sull’orario di apertura del servizio per la mia fascia d’età. Sono stata anche molto contenta di vaccinarmi a Saronno. Sarei andata nel primo hub disponibile (i miei genitori sono andati a Limbiate, alcuni miei amici a Cerro, altri a Meda), ma fortunatamente mi è capitato proprio quello di Saronno, che ho seguito fin dall’inizio”

Come hai trovato l’hub vaccinale da vaccinanda?

“Esattamente come mi raccontano sempre i saronnesi: ben organizzato, con volontari davvero premurosi e operativi. Ho trovato tanti sorrisi e tanta attenzione”

Nelle ultime settimane c’è stato il problema del caldo e degli svenimenti; che temperatura hai trovato?

“Sono arrivata super organizzata, vestita leggera e con acqua. Faceva caldo, molto caldo. Ho saputo che in mattinata ci sono stati altri due malori. Io sono stata decisamente fortunata: ho dovuto attendere pochissimo, accanto ad uno dei ventilatori. Dopo il vaccino invece, ero praticamente sotto il condizionatore”

La somministrazione del vaccino è stata dolorosa?

“Per niente. Del tutto indolore e soprattutto rapidissima. Ci ho messo più tempo a fare il selfie d’ordinanza”

Filippo Borghi