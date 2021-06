Niente Palio ma… Aperipalio domenica in centro a Gerenzano

GERENZANO – L’associazione “I Colori di Gerenzano”, con il patrocinio del Comune di Gerenzano, aspetta i cittadini questa domenica 20 giugno nella centralissima piazza De Gasperi dalle 10 alle 13, per l’evento “Aperipalio”. Per l’occasione verrà offerto un bicchiere di Spritz o analcolico.

Occasione per stare insieme ed iniziare a programma gli eventi futuri; il Palio di Gerenzano potrebbe ritornare l’anno prossimo. L’ultima edizione del Palio è stata quella del 2019, vinto da Burghett per il secondo anno di fila. A seguire Funtan, Madunina, Tupini, Gio Da Val e San Giacum. Ma non ci si era fermati solo alla classifica generale: il mini palio era stato vinto dal rione Madunina, la sfida degli addobbi l’aveva vinta il San Giacum mentre il premio per la miglior sfilata era andati al Gio Da Val.

(foto: un evento legato al Palio di Gerenzano; un momento della sfilata di due anni fa di tutti i rioni partecipanti alla manifestazione)

