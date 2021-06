SARONNO – Tutto come da pronostico per la capolista Inox Team Saronno che sabato sera ha per due volte battuto il modesto Banco di Sardegna Nuoro. L’appuntamento delle 18 sul diamante di via De Sanctis dove le saronnesi dell’allenatore Larry Castro non hanno avuto molte difficoltà nello sbarazzarsi della formazione sarda, che veleggia nelle zone basse della graduatoria di A1.

Gara 1 è finita 10-0 per “manifesta” alla quinta ripresa; Gara 2 è arrivata al termine ma con un “tranquillo” 5-0 per Saronno, e con l’esito dell’incontro che non è mai stato in bilico. Le protagoniste? Le solite di sempre, dalle italo-americane Brittany Abacherli ed Andrea Filler; alla capitana Giulia Longhi, alle compagne che hanno comunque battuto con grande efficacia. Ultimo sigillo, il fuoricampo della “solita” Filler, che non manca mai all’appuntamento con gli homerun.

(foto: alcune fasi della partita di sabato sera fra Saronno e Nuoro sul diamante di via De Sanctis a Saronno)

