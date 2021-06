SOLARO – Ancora un investimento sulla Saronno-Monza nel cuore di Solaro, nell’attraversamento pedonale al centro di diversi incidenti negli ultimi anni.

E’ successo stamattina poco prima delle 9,30 quando una coppia stava attraversamento via Varese sul passaggio pedonale che porta dal giardino della villa comunale al punto commerciale dell’ex consorzio agrario dove si trova la farmacia e un supermercato.

Il conducente della vettura si è fermato e coi passanti ha messo in moto la macchina dei soccorsi. Il personale dell’ambulanza della Misericordia di Arese e della Croce Azzurra Rovellasca hanno soccorso la coppia, tra cui una 65enne, con il supporto dell’automedica. Sul posto è intervenuta la polizia locale che ha provveduto a deviare il traffico, sia in direzione di Saronno sia verso Monza, per permettere agli operatori di soccorrere i due feriti in sicurezza. Secondo i primi riscontri i due pedoni non sarebbero in pericolo di vita.

(foto archivio)

19062021