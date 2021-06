Uboldo, portafoglio smarrito con 200 euro: lo ritrova la polizia locale

UBOLDO – Non è mancato il liete fine per un uboldese che ha smarrito il portafoglio con all’interno 200 euro in contanti. Una somma non trascurabile: ha trovato il portafoglio è stata l’altro giorno una pattuglia della polizia locale, gli agenti l’hanno notato a terra, l’hanno raccolto e sono rapidamente risaliti al legittimo proprietaro. Hanno cercato di rintracciarlo telefonicamente ma non lo hanno trovato, allora si sono recati alla sua abitazione ma anche lì niente, non c’era nessuno. Gli hanno laciato un biglietto: il giorno dopo l’uboldese si è presentato al comando per il ritiro, con tanti ringraziamenti.

In zona è già capitato diverse volte che cittadini rinvenissero a terra oggetti smarriti, non solo portafogli ma anche orologi o gioielli, con consegna al comando di polizia locale per avviare le ricerche dei legittimi proprietari, ed in molti casi l’esito è stato positivo.

(foto: una pattuglia della polizia locale del comando unificato di Origgio e Uboldo)

19062021