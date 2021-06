SARONNO – L’intermezzo, domenica pomeriggio, è stato anche il violentissimo ma breve temporale che si è abbattuto sulla città degli amaretti ma che ha solo interrotto per qualche minuto la partita in corso sul diamante di via Ungaretti: la gara di serie C fra i locali del BC Saronno ed il Castellamonte si è conclusa nettamente in favore della formazione ospite, 3-13.

Niente da fare, dunque, per i saronnesi che dopo una ottima partenza di stagione, con tanti successi consecutivi, almeno sul piano dei risultati hanno decisamente rallentato, e dal vertice si trovano adesso in una posizione di centroclassifica. Per i saronnesi le occasioni di riscatto sicuramente non mancheranno, l’annata del batti e corri infatti prosegue e intanto prosegue anche quella del softball con un Saronno che resta saldamente al comando della graduatoria di serie A1.

(foto archivio: azione di gioco del Baseball club Saronno in un precedente incontro di questa stagione agonistica)

