ORIGGIO – Si terrà stasera, domenica 20 giugno alle 20,30, il primo appuntamento post lockdown del gruppo Panchina Rossa.

Titolo del momento d’approfondimento “Donne e lavoro” e per l’occasione saranno esposti documenti sul tema. Si parlerà anche di proposte di cambiamento da attuare nella scuola primaria per superare stereotipi e pregiudizi. Inoltre chi lo vorrà potrà portare un testo da leggere insieme. In caso di maltempo l’incontro sarà rimandato.

“L’incontro alla panchina – spiegano gli organizzatori – è nato come spazio di incontro libero e dialogo sui temi del contrasto della violenza di genere e che sarebbe bello in prospettiva futura, coinvolgere più cittadini e tenere aperto un confronto e dibattito su tutte le nuove tematiche legate alle questioni di genere. Questa proposta sul tema del lavoro è uno strumento per avviare questo progetto”.

La Panchina Rossa di Origgio è stata inaugurata nel settembre 2017, alla presenza di ReteRosa, il Centro Antiviolenza del territorio Saronnese,come simbolo di riflessione sul delicato tema della violenza contro le donne e del femminicidio.