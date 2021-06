SARONNO – E‘ tornato il “mercatino del cuore” dell’associazione Saronno point ed è stato subito un grande successo. L’iniziativa, dopo un lungo stop nelle fasi più acute dell’emergenza coronavirus, è stata riproposta ieri nella centralissima piazza Libertà, con la vendita di prodotti frutto di donazioni per finanziare le iniziative benefiche del sodalizio.

Molto soddisfatto il vicepresidente, Mario Busnelli: “Dopo un anno e tre mesi di forzata assenza è ritornato il nostro mercatino ed è stato subito un grande successo, in piazza Libertà. Grazie da parte di tutti i soci, malgrado il caldo insopportabile la vostra presenza è stata incredibile e come sempre indispensabile per la buona riuscita dell’iniziativa”. Per i visitatori, che non sono certo mancati, la possibilità di acquistare piante, oggetti della casa, giocattoli e molto altro ancora; e di fare buoni affari, con prezzi sempre molto contenuti.

(foto: il mercatino del cuore, in piazza Libertà a Saronno, ed un momento di relax dei volontari impegnati nell’iniziativa)

20062021